Aşıklar kavuşuyor! Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi
Beşiktaş'ta uzun süredir transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Cenk Tosun konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. “Türkiye’de yalnızca Beşiktaş’ta oynarım” diyen yıldız futbolcu, geri sayıma geçti. Everton ile kiralama konusunda temasta olan Kartal’ın yarım sezon için anlaştığı iddia edildi
Beşiktaş'ta uzun süredir transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Cenk Tosun konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uzun süren sakatlıktan kurtulan ve geçtiğimiz pazar günü Everton formasıyla Newcastle United'a karşı 22 dakika süre alan golcü futbolcu, İstanbul'a dönmeye hazırlanıyor. İngiliz ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun yarım sezon için tekrar Kartal olması bekleniyor.
SÖZÜNÜN ARKASINDA
Uzun süredir Everton ile eski oyuncusunu kiralama konusunda temas halinde olan siyah-beyazlı yönetimin son görüşmelerde somut adımlar attığı öğrenildi. Ocak ayında kiralık olarak yuvasına dönmesi beklenen Cenk Tosun'un da bu konuda tavrının net olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına, "Türkiye'de yalnızca Beşiktaş forması giyerim" diyen milli futbolcunun yarım sezon için 1 milyon euro alacağı da ileri sürüldü.
Cenk Tosun, tam 4 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta 77 gole direkt katkı sağlamıştı. Siyah-beyazlı formayla 142 resmi mücadeleye çıkan yıldız futbolcu, 64 gol attarken, 13 de asist yaptı. Bu periyotta 13 kez sarı kart gören golcü oyuncu Beşiktaş kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.
Cenk Everton formasıyla 52 maça çıkarken 10 gol, 6 asistle toplamda 16 gole direkt etki etmiş oldu.
MÜTHİS İKİLİ BULUSACAK
Kara Kartal'ın şampiyonluğa ulaştığı 2016-17 sezonunda Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun adeta şov yapmıştı. Beşiktaş'ın o sezonki zaferinde büyük rol oynayan ikiliden Cenk, 33 lig maçında 20 gol, 5 asist; 27 karşılaşmaya çıkan Aboubakar ise 12 gol atmış, 4 asist yapmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama