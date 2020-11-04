04 Kasım 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

"Cenk Tosun eski evine gider"

Cenk Tosun eski evine gider
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

Bir süre önce Everton'a "Türkiye'de sadece forması giyerim" diyerek rest çeken için Ada'dan yeni haberler geldi.

Bir süre önce Everton'a "Türkiye'de sadece forması giyerim" diyerek rest çeken için Ada'dan yeni haberler geldi. İngiliz basını, golcü oyuncunun devre arasında siyah- beyazlı formayı giyme ihtimalinin çok yüksek olduğuna vurgu yaptı. Haberde "Bu transfer hem Cenk, hem Türk ekibi için olumlu olur. Cenk eski evinde yeniden form tutabilir. Böylece Everton için satış şansı doğabilir" denildi.

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