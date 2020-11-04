04 Kasım 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta menajer Ahmet Bulut’a borç çok büyük

Menajer Bulut’a borç çok büyük
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

Başkan Çebi, yönetimi göreve gelir gelmez eski dönemlere dair maddi denetim raporu hazırlatmıştı. Siyah-beyazlı kulübün menajer 'a büyük borcunun olduğu iddia edildi.

Başkan Çebi, yönetimi göreve gelir gelmez eski dönemlere dair maddi denetim raporu hazırlatmıştı. Bir süredir yapılan çalışmalara göre siyah-beyazlı kulübün menajer 'a oldukça uçuk bir rakam borçlu olduğu iddia edildi. Bu miktarın 19 milyon euro seviyelerinde olduğu ileri sürüldü. Ahmet Bulut, döneminde pek çok ismin transferinde kilit rol oynamıştı.

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