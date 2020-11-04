Beşiktaş'ta menajer Ahmet Bulut’a borç çok büyük

Başkan Çebi, yönetimi göreve gelir gelmez eski dönemlere dair maddi denetim raporu hazırlatmıştı. Siyah-beyazlı kulübün menajer Ahmet Bulut'a büyük borcunun olduğu iddia edildi.

Başkan Çebi, yönetimi göreve gelir gelmez eski dönemlere dair maddi denetim raporu hazırlatmıştı. Bir süredir yapılan çalışmalara göre siyah-beyazlı kulübün menajer Ahmet Bulut'a oldukça uçuk bir rakam borçlu olduğu iddia edildi. Bu miktarın 19 milyon euro seviyelerinde olduğu ileri sürüldü. Ahmet Bulut, Fikret Orman döneminde pek çok ismin transferinde kilit rol oynamıştı.

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