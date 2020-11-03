03 Kasım 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta N’Sakala form tuttu

N’Sakala form tuttu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

başında en çok eleştirilen isimlerden birisi olmasına karşın son haftalarda özellikle savunmada adım adım performansını artıran N'Sakala beklentileri karşılamaya başladı.

başında en çok eleştirilen isimlerden birisi olmasına karşın son haftalarda özellikle savunmada adım adım performansını artıran N'Sakala beklentileri karşılamaya başladı. 30 yaşındaki Kongolu, 1-0 kaybedilen karşılaşmasında formayı genç Rıdvan'a kaptırmıştı. O maçtan sonra milli arada iyi çalışıp görevi tekrar alan N'Sakala 2 haftadır alkış alıyor.
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