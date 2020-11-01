01 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic açıklaması! "Güçlenmesi gerek"

Yalçın'dan Ljajic açıklaması! Güçlenmesi gerek
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

Beşiktaş Teknik Direktörü , Süper Lig'in 7. haftasındaki maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Sırp futbolcu Adem Ljajic ile ilgili "Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Tempoyu yakalayarak güçlenmesi gerekiyor." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Teknik Direktörü , maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMASI:

Bizim de bazı bahanelerimiz var ama potansiyel bir oyun. Çok acele etmemek lazım. Sezonun başı. Oyuncularımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Şu andaki görüntümüz işler iyiye gidecek gibi gözüküyor. Ljajic sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Tempoyu yakalayıp güçlenmesi gerekiyor. Yetenekli ve kaliteli bir futbolcu ancak artık futbolda bunlar yeterli değil. Mensah da 15 gün falan yoktu. Oyuna göre Oğuzhan ve Mensah'ı da alabiliriz. Oyunumuz yavaş yavaş gelişiyor. Ortaya koymaya çalıştığımız bir oyun şablonu var. Zor bir sezon başlangıcı yaptık. Gönül ister ki stat dolu olsun. herkes kendi seyircisi önünde oynasın. maçlarının ana unsuru taraftardır. Ama futbolda taraftar olmamasına da alıştık.

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