31 Ekim 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Mandzukic’e kanca

Mandzukic’e kanca
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.10.2020

İtalyan ekibi Bologna bonservisi elindeki 'i kadrosuna katmak istiyor. , Beşiktaş'ın da listesinde olan ve henüz bir takımla anlaşamayan Mandzukic'i istediğini yazdı.

İtalyan ekibi Bologna bonservisi elindeki 'i kadrosuna katmak istiyor. , Beşiktaş'ın da listesinde olan ve henüz bir takımla anlaşamayan Mandzukic'i istediğini yazdı.
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