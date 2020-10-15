15 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan imza şov! Tam 10 isim...

Beşiktaş'tan imza şov! Tam 10 isim...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.10.2020

Kadrosunu yaptığı önemli takviyelerle güçlendiren 'ta, günü Başkan Çebi’nin katılımıyla 10 yeni transferin tanıtım törenini yapılacak.

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen , kadrosunu Mensah, Valentin Rosier, Atakan Üner, Francisco Montero, , Josef, Fabrice N'Sakala, Vincent Aboubakar, Welinton ve Rachid Ghezzal'la güçlendirmişti. Siyah-beyazlılar cuma günü Başkan 'nin katılımıyla 10 yeni transferin tanıtım töreni yapılacak. Bu arada Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef De Souza da bugün saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Perşembe günü saat 14.00'te futbolcumuz Josef de Souza Ümraniye'de basın toplantısı düzenleyecektir" denildi.
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