27 Ekim 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta takımın yarısı değişti

Takımın yarısı değişti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.10.2020

22 gün sonra lig maçına çıkan Beşiktaş’ta teknik patron , son maça göre kadroda 5 değişiklik yaptı.

Ligde 22 gün sonra maça çıkan siyah- beyazlı ekipte teknik direktör son müsabakaya göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. müsabakasında ilk 11'de olan Tyler Boyd, , Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero ve 'nin yerine Denizlispor maçında Cyle Larin, Domagoj Vida, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Fabrice N'Sakala oynadı. Kartal'da koronavirüse yakalanan ve karantinada bulunan Bernard Mensah, sakatlıkları süren Atakan Üner ve Hasic ile sakatlıktan çıktıktan sonra henüz hazır olmayan Nkoudou kadroda yer almadı.
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