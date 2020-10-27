27 Ekim 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ghezzal sınıfı geçti

Ghezzal sınıfı geçti
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.10.2020

İlk kez Beşiktaş forması giyen Ghezzal de performansıyla beğeni topladı. 28 yaşındaki Cezayirli kanat, ataklarda etkin rol oynamaya çalıştı.

İlk kez Beşiktaş forması giyen Ghezzal de performansıyla beğeni topladı. 28 yaşındaki Cezayirli kanat, ataklarda etkin rol oynamaya çalıştı. Kaleyi gördüğünde şut atmaktan çekinmeyen Ghezzal ilerisi için olumlu sinyaller verdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
N'Sakala'nın müdahalesi penaltı mı? Usta yorumcu açıkladı N'Sakala'nın müdahalesi penaltı mı? Usta yorumcu açıkladı
Kartal rahat nefes aldı! Kartal rahat nefes aldı!
Sergen Yalçın: Benim tazminatım yok Sergen Yalçın: Benim tazminatım yok
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör