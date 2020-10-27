Beşiktaş'ta Ghezzal sınıfı geçti

İlk kez Beşiktaş forması giyen Ghezzal de performansıyla beğeni topladı. 28 yaşındaki Cezayirli kanat, ataklarda etkin rol oynamaya çalıştı.

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İlk kez Beşiktaş forması giyen Ghezzal de performansıyla beğeni topladı. 28 yaşındaki Cezayirli kanat, ataklarda etkin rol oynamaya çalıştı. Kaleyi gördüğünde şut atmaktan çekinmeyen Ghezzal ilerisi için olumlu sinyaller verdi.