Beşiktaş kalesini kapatamıyor

Denizli'den 2 gol yiyen Beşiktaş bu sezon hiçbir Süper Lig maçında kalesini gole kapatamayan tek takım oldu.

Denizli'den 2 gol yiyen Beşiktaş bu sezon hiçbir Süper Lig maçında kalesini gole kapatamayan tek takım oldu. Kartal 5 maçta 9 gol yedi. Kaleci Ersin Destanoğlu, dünkü mücadelede yediği gollere rağmen kritik kurtarışlarla alınan 3 puanda önemli rol oynadı.

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