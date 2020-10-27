27 Ekim 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rosier zıpkın gibi

Rosier zıpkın gibi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.10.2020

'ın yeni transferlerinden Valentin Rosier, forma giydiği ilk maçta sınıfı geçti. Sporting'den kiralanan 24 yaşındaki sağ bek; ataklara katkısı, mücadeleci futbolu ve hızlı oyunuyla beğeni topladı

'ın yeni transferlerinden Valentin Rosier, forma giydiği ilk maçta sınıfı geçti. Sporting'den kiralanan 24 yaşındaki sağ bek; ataklara katkısı, mücadeleci futbolu ve hızlı oyunuyla beğeni topladı. Valentin Rosier, bir de Larin'in attığı golde asist yaparak güzel başlangıcını skorla süsledi.
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