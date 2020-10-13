Beşiktaş'ta N'Koudou'nun dönüş tarihi belli oldu!
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle maçlarda forma giyemeyen Kevin N'Koudou'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu. Fransız futbolcunun Medipol Başakşehir maçında forma giymesi bekleniyor.
Yaşadığı sakatlıklarla sürekli gündeme gelen Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Kevin N'Koudou'nun, sahalara dönüş tarihi de belli oldu. Henüz antrenmanlara başlamayan Fransız oyuncunun, en erken kasım ayının başında takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği öğrenildi. Ligde geride kalan 4 haftada hiçbir maçta oynayamayan N'Koudou, Denizli, Malatya ve G.Antep maçlarında da forma giyemeyecek. Tecrübeli oyuncunun, 7. hafta maçlarının ardından lige verilecek milli aranın ardından oynanacak olan Başakşehir maçına yetişmesi bekleniyor.
N'KOUDOU: BANA GÜVENİN
Teknik direktör Yalçın, geçen sezon Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "N'Koudou sakatlığından dolayı antrenmanlara katılamadı. Belki 20 dakika kullanabiliriz, belki kullanmayız. Kronik sakatlığı var sezon başından beri" ifadelerine yer vermişti. Bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK'a karşı sahada yer alan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, "Yakında daha güçlü döneceğim ve herkese arzu ettikleri N'Koudou'yu izlettireceğim. Bana inanan, güvenen hiç kimseyi mahcup etmeyeceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama