Kartal çıkış peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Denizli maçı 11'i

Son 2 maçını kaybedip sezon sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, Denizlispor karşısında kötü seriyi bitirmeye çalışacak. Siyah-beyazlılarda tek parola ‘mutlak 3 puan’ olacak. İşte Sergen Yalçın'ın Denizlispor maçı 11'i...

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında bugün Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'ndaki mücadele 20.00'de başlayacak. Maçı Alper Ulusoy yönetecek. Ligde oynadığı 4 karşılaşmada sadece bir kez kazanabilen ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı takımın 4 puanı bulunuyor. Beşiktaş, 2 karşılaşmadan ise mağlup olarak ayrıldı. Beşiktaş, ligin 5. haftasını ise maç yapmadan BAY geçti. Denizli ise 5 karşılaşmada bir galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi alarak 5 puan topladı. Geçen sezona benzer bir başlangıçla bu sezona başlayan Beşiktaş, Denizli karşısında çıkış arayacak.

KABUSU BİTİRMEYE ÇALIŞACAK

Sezonun ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip, evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ligdeki son 2 maçında ise deplasmanda Konyaspor'a 4-1 ve evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Kara Kartal, geçen sezonun ilk 4 maçında da aynı performansı göstermişti. Sivasspor'a 3-0 yenilen ve Göztepe'ye 3-0 üstünlük kuran Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalırken, Gaziantep FK'ya 3-2 yenilerek 4 puan elde etmişti. Geçen sezonun 4. haftasının ardından üst üste 2 maçta daha puan kaybı yaşayan siyah- beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek bu sezon bunu tersine çevirmeye çalışacak. Lig yarışından erken kopmak istemeyen Kartal, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa Yumlu, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep, Sagal, Varela, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Larin, Gökhan Töre, Aboubakar.

41

Beşiktaş ile Denizlispor, Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan maçla başlayan rekabette, geride kalan 40 maçta Kartal 28, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 72 golüne, Denizlispor 35 golle cevap verdi

13

Beşiktaş, Denizlispor'a ligde 13 maçtır yenilmiyor. Denizlispor ise ligde Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 2004-05 sezonunda Denizli'de oynanan mücadelede 3-1'lik skorla alırken, daha sonraki 13 müsabakada 3 puana ulaşamadı. Rekabetteki son 13 karşılaşmada ise Beşiktaş 12 kez galip gelirken 1 maç berabere sonuçlandı

12

Beşiktaş, genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, Denizli'de oynanan 19 mücadelenin 12'sini kazanırken, sadece 3 kez yenildi ve 4 kez de berabere kaldı. Denizli'de siyah- beyazlıların 38 golüne, yeşilsiyahlılar 18 golle karşılık verdi.

KAFİLEDE 21 OYUNCU

Beşiktaş'ın Denizlispor deplasmanına götürdüğü oyuncular ise şu şekilde: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.

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