26 Ekim 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Aboubakar’dan galibiyet sözü

Aboubakar’dan galibiyet sözü
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.10.2020

'ın Denizli sınavı için 'a gol ve galibiyet sözü verdiği bildirildi.

'ın Denizli sınavı için 'a gol ve galibiyet sözü verdiği bildirildi. Kamerunlu futbolcunun, kendisiyle motivasyon konuşması gerçekleştiren Yalçın'a, "Gol atmayı çok özledim ve kendimi çok iyi hissediyorum. Söz veriyorum bu maçı boş geçmeyeceğim. Kazanacağız" dediği öğrenildi. Aboubakar bu sezon 2 maçta forma giydi.
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