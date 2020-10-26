26 Ekim 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın: Hataya yer yok!

Hataya yer yok!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.10.2020

, oyuncularını Denizlispor maçına derbi ciddiyetiyle hazırladı. Yalçın, "Şu an hata kaldıracak bir lüksümüz yok. Kendini iyi hissetmeyen söylesin" dedi.

Arka arkaya yaşanan kayıplar nedeniyle ekstra bir önem kazanan Denizlispor karşılaşması öncesinde teknik direktör , oyuncularına son taktikleri verdi; son uyarıları yaptı. Futbolcuları sanki bir derbi karşılaşması oynayacakmış gibi motive eden tecrübeli çalıştırıcı, puan kaybı ve hataya yer olmadığını kaydetti. İdman sonunda oyuncuları toplayan Sergen Yalçın'ın "Topu havada görmek istemiyorum. Şişirmek yok topu kontrol edin. Yerden ayağa hızlı pas yapın. Şut atmaktan korkmayın. Özellikle bu maçta kayıp yaşamamamız çok önemli. Kendisini yüzde 100 hazır ve güçlü hissetmeyen şimdiden söylesin. Şu anda hata kaldıracak bir lüksümüz yok" sözleriyle futbolcularını uyardı. Yalçın'ın, Denizli yolculuğu sırasında gençlerle de özel görüştüğü bildirildi.
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