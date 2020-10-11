11 Ekim 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Montero’ya oynama garantisi vermiş! Eğer oynamazsa...

Montero’nun sözleşmesinde flaş madde! Eğer oynamazsa...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.10.2020

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiraladığı İspanyol stoper Montero için oynama garantisi verildiği ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar 23 yaşındaki oyuncuyu maçların en az yüzde 70'inde oynatmazsa 1.5 milyon Euro tazminat ödeyecek.

Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, bu sezon maçların büyük bölümünde forma giyecek. Atletico Madrid'in, İspanyol stoperi Beşiktaş'a oynatılma şartıyla gönderdiği ifade edildi. Siyahbeyazlılar geçen sezon 2'nci La Liga'dan düşen ve en çok gol yiyen Deportivo'nun stoperi olan 23 yaşındaki oyuncuya 775 bin euro ödeyecek. Bu rakam Montero'nun Atletico'da aldığı yıllık maaşının vergiler dahil toplamı. Montero'nun sözleşmesinde asıl dikkat çeken ise maçların yüzde 70'inde oynamazsa Beşiktaş'ın kiralama bedeli tazminatı ödeyecek olması. Bu rakam 1.5 milyon euro. Yani Beşiktaş ilk yarı sonunda Francisco Montero'dan memnun kalmazsa, Atletico'ya geri göndermek için 1.5 milyon euro daha ödemek zorunda.

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