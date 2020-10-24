24 Ekim 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan flaş talimat! "Zorlanırsanız korkutun"

Yalçın'dan flaş talimat! Zorlanırsanız korkutun
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.10.2020

'ta Teknik Direktör , Ofsayt, savunma, hava topları, basit oyun konusunda hataları sıralayan usta çalıştırıcı, “Rakipteki yetenekli oyuncuyu durdurmakta zorlanırsanız korkutun” dedi.

Denizlispor hazırlıklarını sürdüren 'ta teknik patron , kritik karşılaşma öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu… Hayati şekilde kendilerine zarar verebilecek 7 ciddi eksikleri olduğunu anlattı. Aynı hataları Denizlispor mücadelesinde yapmamaları konusunda uyardı. Usta hoca bu hataları şöyle sıraladı:

OFSAYT TAKTIĞI:

Bu taktiği kesinlikle uygulamak zorundayız. Ancak bu kadar tecrübeli oyuncular olmanıza rağmen halen daha taktiği tam olarak uygulayamıyorsunuz. Savunma hizasında aksaklıklar veriyoruz.

KANAT HÜCUMCULARINA KARŞI SAVUNMA:

Kanatlarımızı iyi savunmalıyız. Gidenler çok hücuma çıktıkları için gitti. Ancak savunmadan pozisyon yemeye devam ediyoruz.

TEHLIKELI NOKTALARDA FAUL YAPIYORUZ:

Bundan vazgeçin. Dengeli ve dikkatli hamleler yapın. Olur olmaz fauller yüzünden sıkıntı yaşamayalım. Duran toplar başımıza iş açmasın.

YETENEKLI OYUNCULARI KORKUTUN:

Baktınız yetenekli oyuncuyu durduramıyorsunuz. Korkutun. Geri itin. Ön tarafa gelmesini engelleyin. Oyundan düşürün.

BIREYSEL HATALARDAN YORULDUM:

Kendinize güvenmeniz iyi. Ancak futbol basit bir oyun. En kolayını oynamaya çalışın. O zaman o hatalar tekrarlanmayacak.

HAVA TOPU ALAMIYORUZ:

Bunu bile bile topu havaya kaldırıyoruz. Rakibe adeta oyunu teslim ediyoruz. İleriye boş yere şişirmekten vazgeçin


CEZA SAHASI DIŞINDAN ŞUT ÇEKTIRMEYIN:

Bunu her hafta tekrar tekrar söylüyorum. Ama karşılık alamıyorum. Dönen toplar tehlikeli oluyor. (Fotomaç)

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