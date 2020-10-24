Sergen Yalçın'dan flaş talimat! "Zorlanırsanız korkutun"

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ofsayt, savunma, hava topları, basit oyun konusunda hataları sıralayan usta çalıştırıcı, “Rakipteki yetenekli oyuncuyu durdurmakta zorlanırsanız korkutun” dedi.

Denizlispor hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, kritik karşılaşma öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu… Hayati şekilde kendilerine zarar verebilecek 7 ciddi eksikleri olduğunu anlattı. Aynı hataları Denizlispor mücadelesinde yapmamaları konusunda uyardı. Usta hoca bu hataları şöyle sıraladı:



OFSAYT TAKTIĞI:



Bu taktiği kesinlikle uygulamak zorundayız. Ancak bu kadar tecrübeli oyuncular olmanıza rağmen halen daha taktiği tam olarak uygulayamıyorsunuz. Savunma hizasında aksaklıklar veriyoruz.



KANAT HÜCUMCULARINA KARŞI SAVUNMA:



Kanatlarımızı iyi savunmalıyız. Gidenler çok hücuma çıktıkları için gitti. Ancak savunmadan pozisyon yemeye devam ediyoruz.



TEHLIKELI NOKTALARDA FAUL YAPIYORUZ:



Bundan vazgeçin. Dengeli ve dikkatli hamleler yapın. Olur olmaz fauller yüzünden sıkıntı yaşamayalım. Duran toplar başımıza iş açmasın.



YETENEKLI OYUNCULARI KORKUTUN:

Baktınız yetenekli oyuncuyu durduramıyorsunuz. Korkutun. Geri itin. Ön tarafa gelmesini engelleyin. Oyundan düşürün.



BIREYSEL HATALARDAN YORULDUM:



Kendinize güvenmeniz iyi. Ancak futbol basit bir oyun. En kolayını oynamaya çalışın. O zaman o hatalar tekrarlanmayacak.



HAVA TOPU ALAMIYORUZ:



Bunu bile bile topu havaya kaldırıyoruz. Rakibe adeta oyunu teslim ediyoruz. İleriye boş yere şişirmekten vazgeçin





CEZA SAHASI DIŞINDAN ŞUT ÇEKTIRMEYIN:



Bunu her hafta tekrar tekrar söylüyorum. Ama karşılık alamıyorum. Dönen toplar tehlikeli oluyor. (Fotomaç)

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