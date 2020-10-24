Sergen Yalçın'dan flaş talimat! "Zorlanırsanız korkutun"
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ofsayt, savunma, hava topları, basit oyun konusunda hataları sıralayan usta çalıştırıcı, “Rakipteki yetenekli oyuncuyu durdurmakta zorlanırsanız korkutun” dedi.
Denizlispor hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, kritik karşılaşma öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu… Hayati şekilde kendilerine zarar verebilecek 7 ciddi eksikleri olduğunu anlattı. Aynı hataları Denizlispor mücadelesinde yapmamaları konusunda uyardı. Usta hoca bu hataları şöyle sıraladı:
OFSAYT TAKTIĞI:
Bu taktiği kesinlikle uygulamak zorundayız. Ancak bu kadar tecrübeli oyuncular olmanıza rağmen halen daha taktiği tam olarak uygulayamıyorsunuz. Savunma hizasında aksaklıklar veriyoruz.
KANAT HÜCUMCULARINA KARŞI SAVUNMA:
Kanatlarımızı iyi savunmalıyız. Gidenler çok hücuma çıktıkları için gitti. Ancak savunmadan pozisyon yemeye devam ediyoruz.
TEHLIKELI NOKTALARDA FAUL YAPIYORUZ:
Bundan vazgeçin. Dengeli ve dikkatli hamleler yapın. Olur olmaz fauller yüzünden sıkıntı yaşamayalım. Duran toplar başımıza iş açmasın.
YETENEKLI OYUNCULARI KORKUTUN:
Baktınız yetenekli oyuncuyu durduramıyorsunuz. Korkutun. Geri itin. Ön tarafa gelmesini engelleyin. Oyundan düşürün.
BIREYSEL HATALARDAN YORULDUM:
Kendinize güvenmeniz iyi. Ancak futbol basit bir oyun. En kolayını oynamaya çalışın. O zaman o hatalar tekrarlanmayacak.
HAVA TOPU ALAMIYORUZ:
Bunu bile bile topu havaya kaldırıyoruz. Rakibe adeta oyunu teslim ediyoruz. İleriye boş yere şişirmekten vazgeçin
CEZA SAHASI DIŞINDAN ŞUT ÇEKTIRMEYIN:
Bunu her hafta tekrar tekrar söylüyorum. Ama karşılık alamıyorum. Dönen toplar tehlikeli oluyor. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama