Abdullah Avcı’ya para ödenmedi
Eski Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın avukatı Sami Dinç, siyah-beyazlı kulübün müvekkiline hiçbir ücret ödemediğini açıkladı.
Eski Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın avukatı Sami Dinç, siyah-beyazlı kulübün müvekkiline hiçbir ücret ödemediğini açıkladı. Her türlü girişimde bulunmalarına rağmen aradan geçen 8 aya yakın süredir hiçbir sonuç alınmadığını kaydeden Dinç, "Önemle ve tekrarla belirtmek isteriz ki, müvekkil teknik adamın işine son verildiği 29.01.2020 tarihinden bu yana fesih sonrasındaki döneme ilişkin olarak Beşiktaş tarafından müvekkil teknik adama hiçbir ücret ödenmemiştir" açıklamasını yaptı.
30 MİLYON TL TAZMİNATI VAR
Beşiktaş'ın başında 28 maçta 14 yenilgi gören Avcı'nın görevine son verilmiş olsa da sözleşme gereği yeni bir takım çalıştırana kadar ücretinin ödeneceği açıklanmıştı. 12 milyon TL ile 3 yıllık sözleşme yapılan Avcı'ya 30 milyon TL tazminat ödenecek.
NUR ÇEBİ: BİZ HİÇ ÜZMEDİ
Başkan Çebi, Avcı'nın kendilerini hiç üzmediğini dile getirerek, "Başarılı bir hocadır. Gideceği yerde arada maaş farkı olursa ve istemezse binlerce kez teşekkür ederim. Ancak, şu ana kadar bizi hiç üzmedi, onu da söyleyeyim" ifadelerini kullanmıştı.
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