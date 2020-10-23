23 Ekim 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Aboubakar'ın sözleşmesinde ilginç madde! Sakatlanırsa...

Aboubakar'ın sözleşmesinde ilginç madde! Sakatlanırsa...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.10.2020

Beşiktaş'ın yaz döneminde Porto'dan transfer ettiği Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinde sakatlanması halinde siyah-beyazlı takıma 40 bin Euro ceza ödeyeceği maddesinin yer aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta sözleşmesi sürekli gündeme gelen Aboubakar ile ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı. Oyuncunun mukavelesine maç başı ücret olarak 20 bin Euro (188.6 bin TL) yazılmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre bu anlaşmada ayrıca sakatlanması halinde 40 bin Euro'luk bir cezanın olduğu bildirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi konuyla ilgili "Aboubakar'a maç başı 20 bin Euro ödeyeceğimizi fakat sakatlanırsa 40 bin Euro (377.2 bin TL) ceza yazacağımızı söyledik. Şaşırdı, itiraz etti ama kabul etti. Çocuk enteresan, kuantum fiziği okumuş" açıklamasını yaptı.

UEFA'DAN KARTAL'A CEZA

, Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave maçında takımın uygunsuz davranışı nedeniyle Beşiktaş'ı 5 bin 250 Euro para cezasına çarptırdı. Kurul, karşılaşmanın geç başlamasından sorumlu tuttuğu Murat Şahin'e de uyarı cezası verdi. Alanyasporlu Babacar ise Rosenborg maçındaki kırmızı kartı nedeniyle 2 maçla ceza aldı.

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