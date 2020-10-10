Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi takipte

Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Emre Kocadağ takımı yalnız bırakmıyor.

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Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Emre Kocadağ takımı yalnız bırakmıyor. Transfer döneminin son günü olan pazartesiden itibaren Ümraniye'ye adeta kamp kuran yöneticiler, dün sabah yapılan antrenmanı da saha kenarından takip etti.