10 Ekim 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi takipte

Çebi takipte
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Emre Kocadağ takımı yalnız bırakmıyor.

Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Emre Kocadağ takımı yalnız bırakmıyor. Transfer döneminin son günü olan pazartesiden itibaren Ümraniye'ye adeta kamp kuran yöneticiler, dün sabah yapılan antrenmanı da saha kenarından takip etti.
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