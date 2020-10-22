Bernard Mensah'ta büyük kriz! Beşiktaş'tan para istediler
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Bernard Mensah'ta kriz patlak verdi. Oyuncunun bonservisinin yüzde 50 hakkının kendilerinde olduğunu iddia eden Vitoria Guimaraes, Beşiktaş'tan para istedi. İşte detaylar...
İspanyol ekibi Atletico Madrid, 2015 yılında 6.5 milyon Euro'ya satın aldığı Bernard Mensah'ı 1 gün sonra bedelsiz olarak İspanyol temsilcisi Getafe'ye kiraladı. Ancak transferden doğan 1.5 milyon Euro'luk ödemeyi 1 hafta içinde yapmadı. Mensah dosyası FIFA'lık oldu. A.Madrid, bunun üzerine Mensah'ı Getafe'den Guimaraes'e geri verdi. Sonra Kasımpaşa'ya gönderdi. Son olarak Kayseri'ye kiralayıp sattı. Ancak haklarının yüzde 50'si Atletico'daydı.
İSPANYOL MEDYASI DA YAZDI
Takvim Gazetesi'nin İspanyol medyasına dayandırdığı habere göre Mensah'ın yüzde 50 hakkı Atletico'da değil Guimaraes'te. Yüzde 50 bonservis haklarının kendinde olduğunu iddia eden Guimaraes, Beşiktaş'tan para talep ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama