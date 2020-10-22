22 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Bernard Mensah'ta büyük kriz! Beşiktaş'tan para istediler

Mensah'ta büyük kriz! Beşiktaş'tan para istediler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.10.2020

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Bernard Mensah'ta kriz patlak verdi. Oyuncunun bonservisinin yüzde 50 hakkının kendilerinde olduğunu iddia eden Vitoria Guimaraes, Beşiktaş'tan para istedi. İşte detaylar...

İspanyol ekibi Atletico Madrid, 2015 yılında 6.5 milyon Euro'ya satın aldığı Bernard Mensah 1 gün sonra bedelsiz olarak İspanyol temsilcisi Getafe'ye kiraladı. Ancak transferden doğan 1.5 milyon Euro'luk ödemeyi 1 hafta içinde yapmadı. Mensah dosyası FIFA'lık oldu. A.Madrid, bunun üzerine Mensah'ı Getafe'den Guimaraes'e geri verdi. Sonra Kasımpaşa'ya gönderdi. Son olarak Kayseri'ye kiralayıp sattı. Ancak haklarının yüzde 50'si Atletico'daydı.

İSPANYOL MEDYASI DA YAZDI

Takvim Gazetesi'nin İspanyol medyasına dayandırdığı habere göre Mensah'ın yüzde 50 hakkı Atletico'da değil Guimaraes'te. Yüzde 50 bonservis haklarının kendinde olduğunu iddia eden Guimaraes, Beşiktaş'tan para talep ediyor.

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