20 Ekim 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan Özyakup Feyenoord'a gidiyor

Oğuzhan gidiyor! İşte yeni rotası
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.10.2020

Beşiktaş'ın geçtiğimiz devre arasında Feyenoord'a kiraladığı , Hollanda temsilcisine yeniden kiralanabilir. Siyah-beyazlı yöneticiler konuyla alakalı harekete geçti.

Geçtiğimiz sezon kiralanan, bu sezon da şu ana kadar beklentilere cevap veremeyen için siyah-beyazlılar yeniden kolları sıvadı. Beşiktaşlı yetkililer Feyenoord'un kapısını çalarak, milli oyuncuyu yeniden isteyip istemediklerini sordu. Feyenoord ise Oğuzhan'dan vazgeçmediğini ancak bonservis bedeli ödenmesinin söz konusu olmadığı yanıtını verdi. Siyah-beyazlılar da bunun üzerine takas konusunu gündeme getirdi ve beklemeye geçti.

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