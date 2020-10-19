Bay geçmek Beşiktaş'a yaradı! Fırsat bu fırsat
Milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, Beşiktaş 5. haftayı da bay geçmişti. Bu fırsattan yararlanan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, bu arayı fırsata çevirdi.
Sezona Trabzonspor galibiyetiyle başladıktan sonra gerisini getiremeyip taraftarlarını üzen Beşiktaş'ta Denizlispor sınavı hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Sergen Yalçın, bu haftayı BAY geçmelerini kendileri için avantaj olarak görüyor. Dünkü antrenman öncesinde oyuncularla kısa bir görüşme yapan tecrübeli hoca, "Üst üste gelen yenilgiler moral bozdu ama hem milli ara hem de bu haftayı daha fazla çalışarak geçirmek toparlanmak için önemliydi. Fırsat bu fırsat eksiklerimizi giderme şansı bulduk" diye konuştu.
SANIRIM ARTIK ALIŞTINIZ
Antrenmanların kendisi için ne kadar önemli olduğunu, "Çok çalışın, her eğitim seansında da performans göstermeye çalışın, tutarlı olun" diyerek anlatan Yalçın, yabancı oyuncuları da ayrı bir parantez açarak göndermede bulundu. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Artık kendinize daha çok güvenme zamanı. Özellikle farklı bir ülke ve kültürden gelen yabancı arkadaşlar sanırım ihtiyacınız olan zamanı aldınız" dedi ve devam etti: "Artık daha sakin, daha rahat olun. Sezon öncesi iyiydik. Ancak şanssız sonuçlar aldı. Bizi sarsan bir süreç oldu. Ancak bu arada başarmaya motive olduğunuzu düşünüyorum."
SERGEN HOCA'DAN 3-5-2 SÜRPRİZİ
Sergen Yalçın, idmanlarda zaman zaman 3-5-2 sistemi üzerinde duruyor. Takımın gol yollarında daha etkili olması için oyun içinde değişiklikler düşünen Yalçın'ın Aboubakar ve Güven'i önde birlikte denediği gelen haberler arasında.
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