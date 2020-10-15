15 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Yalçın'dan Ljajic'e yeni görev!

Yalçın'dan Ljajic'e yeni görev!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.10.2020

'ta bir türlü bekleneni veremeyen Adem Ljajic için yeni görevler arıyor. Tecrübeli teknik adam Sırp yıldızı sol kanatta oynatmayı düşünüyor.

Josef'in takıma katılmasının ardından 'ın orta alanında rekabet zirve yaptı. Bu bölge için elinde, Josef, Atiba, Dorukhan ve Oğuzhan gibi isimleri bulunduran teknik ekibin, ön libero hattında formayı Josef-Atiba ikilisine vermeyi planladığı belirtildi. Ljajic'in formsuz görüntüsü sebebiyle orta sahanın ön hattında Mensah'ı görevlendirmeyi planlayan teknik ekibin, Adem'i de kazanmak için sol açıkta bir süre daha deneyeceği ifade edildi.
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