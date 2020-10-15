15 Ekim 2020, Perşembe
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Beşiktaş Abdullah Avcı'nın yardımcılarına tazminat ödeyecek!
Son dakika haberi: TFF Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'ı üzen haber geldi. Tahkim Kurulu siyah beyazlı ekibin, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararlarına yaptığı itirazları reddetti. Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcılarına toplam 566 bin 498 TL ödeyecek.
Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Alınan kararlar doğrultusunda Beşiktaş'ın, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına yaptığı itirazlar reddedildi.
Böylece siyah-beyazlı kulübün, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcılarına toplam 566 bin 498 TL ödemesi kesinleşti.
Karara göre Beşiktaş; yardımcı antrenörler Serdar Keşçi'ye 51 bin 500, Recep Uçar'a 154 bin 500, Caner Erol'a 120 bin 166, Haluk Güngör'e 120 bin 166 ve Ekrem Özerk Tufan'a ise 120 bin 166 TL ödeyecek.
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