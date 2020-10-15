15 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Abdullah Avcı'nın yardımcılarına tazminat ödeyecek!

Beşiktaş Avcı'nın yardımcılarına tazminat ödeyecek!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.10.2020

Son dakika haberi: 'ndan Beşiktaş'ı üzen haber geldi. Tahkim Kurulu siyah beyazlı ekibin, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararlarına yaptığı itirazları reddetti. Beşiktaş, eski 'nın yardımcılarına toplam 566 bin 498 TL ödeyecek.

kararları açıklandı. Alınan kararlar doğrultusunda Beşiktaş'ın, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına yaptığı itirazlar reddedildi.

Böylece siyah-beyazlı kulübün, eski 'nın yardımcılarına toplam 566 bin 498 TL ödemesi kesinleşti.

Karara göre Beşiktaş; yardımcı antrenörler Serdar Keşçi'ye 51 bin 500, Recep Uçar'a 154 bin 500, Caner Erol'a 120 bin 166, Haluk Güngör'e 120 bin 166 ve Ekrem Özerk Tufan'a ise 120 bin 166 TL ödeyecek.

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