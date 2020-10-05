Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in lisansı çıktı
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sağ bek mevkisi için Valentin Rosier'i transfer etmişti. Siyah-beyazlılar, Portekizli futbolcunun lisansını çıkardığını açıkladı.| Son dakika Beşiktaş haberi
Sağ bek mevkisi için aradığı ismi Portekiz'de bulunan Beşiktaş, Sporting'den Valentin Rosier'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, yeni transferini TFF'ye bildirdi ve genç futbolcunun lisansı çıkarıldı.
Futbol kariyerine ülkesinin Rodez ekibinde başlayan Rosier, Dijon deneyiminin ardından geçen sezon başında Portekiz'in Sporting takımına transfer olmuştu.
"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
Beşiktaş'a imza attıktan sonra konuşan Rosier, "Burada olduğum için çok memnunum. Böyle bir kulüpte olmak ve oynamak çok güzel olacak. En büyük özelliğim; savaşçı ve hızlı bir futbolcuyum. Oyunu tek yönüyle oynamıyorum. Hem hücum hem savunmada elimden geleni yapacağım.
Beşiktaş ve taraftarının popülaritesini daha önceden de biliyordum. Taraftarlar şu an stada gelemiyorlar ancak onların desteğini her zaman biliyoruz. İnşallah sezon sonunda şampiyon oluruz." ifadelerini kullanmıştı.
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