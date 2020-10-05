05 Ekim 2020, Pazartesi

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Alanyaspor milli araya lider girdi!

Alanyaspor milli araya lider girdi!
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Giriş Tarihi: 05.10.2020

'e oldukça iyi başlayan Aytemiz milli araya liderlik koltuğunda girdi. ekibi milli maçların ardından 4'üncü sıradaki ile deplasmanda karşılaşacak.

4. hafta maçları tamamlanmasının ardından tüm rakiplerin karşılaşmasının ardından oynadığı 4 maçta 10 puan Aytemiz ligde liderlik koltuğuna oturdu. Turuncu-yeşilli ekip, lige deplasmanda karşılaşmasıyla başladı. Alanyaspor bu maçta Davidson ve Cauker'in attığı gollerle 2-0 sahadan galip ayrıldı. İkinci hafta ise evinde 'u 2-0'lık skorla mağlup etti. İlk iki hafta oynadığı futbolla göz dolduran ekibi 3. haftada ise deplasmanda Rizespor ile berabere kaldı. Dün sahasında ağırladığı Hatayspor'u 6-0'lik farklı skorla Süper Lig'de lider konumuna geldi.



RAKİPLERİN FİLELERİNİ 11 KEZ HAVALANDIRDI

Oynanan 4 maçta Alanyaspor'un sol kanat oyuncusu Davidson fileleri 4 kez havalandırırken, forvet Adam Bareiro 3, forvet 1, orta saha oyuncusu Bakasetas 1, stoper Cauker 1 ve sol bek Moubandje 1 kez topu rakiplerinin ağlarına gönderdi.

Çağdaş Atan'ın öğrencileri 2 haftalık milli aranın ardından deplasmanda 4. sırada yer alan ile karşılaşacak.

Süper Lig: Alanyaspor 6-0 Hatayspor | MAÇ SONUCU


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