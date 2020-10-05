05 Ekim 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Rachid Ghezzal Beşiktaş için İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

çalışmalarını sürdüren , Leicester City forması giyen 'la prensipte anlaştı. Cezayirli oyuncu, sabah 04.00 sıralarında siyah-beyazlılara imza atmak için 'a geldi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

çalışmalarına devam eden , İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den ile prensip anlaşmasına vardı. Cezayirli kanat oyuncusu, sabah saatlerinde siyah-beyazlılara imza atmak için 'a geldi ve Beşiktaş tişörtünü giydi.

RACHID GHEZZAL KİMDİR?

9 Mayıs 1992 tarihinde Fransa'nın Decines-Charpieu kentinde dünyaya gelen Rachid Ghezzal, futbola Olympique Lyon altyapısında başladı. Aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına başlayan Ghezzal, 2017 yılında transfer olduğu Monaco'da geçirdiği bir sezonun ardından 14 milyon Euro karşılığında Leicester City'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da geçiren Cezayirli futbolcu, kariyerinde çıktığı 198 maçta 20 gol ve 25 asist üretti.

Rachid Ghezzal Beşiktaş için İstanbul'da

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Usta yazardan flaş sözler! Beşiktaş küme düşer Usta yazardan flaş sözler! "Beşiktaş küme düşer"
Yılın transfer bombası! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gidiyor Yılın transfer bombası! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gidiyor
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Yönetim olağanüstü toplandı Beşiktaş'ta flaş gelişme! Yönetim olağanüstü toplandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör