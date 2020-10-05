Rachid Ghezzal Beşiktaş için İstanbul'a geldi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Leicester City forması giyen Rachid Ghezzal'la prensipte anlaştı. Cezayirli oyuncu, sabah 04.00 sıralarında siyah-beyazlılara imza atmak için İstanbul'a geldi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den Rachid Ghezzal ile prensip anlaşmasına vardı. Cezayirli kanat oyuncusu, sabah saatlerinde siyah-beyazlılara imza atmak için İstanbul'a geldi ve Beşiktaş tişörtünü giydi.

RACHID GHEZZAL KİMDİR?

9 Mayıs 1992 tarihinde Fransa'nın Decines-Charpieu kentinde dünyaya gelen Rachid Ghezzal, futbola Olympique Lyon altyapısında başladı. Aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına başlayan Ghezzal, 2017 yılında transfer olduğu Monaco'da geçirdiği bir sezonun ardından 14 milyon Euro karşılığında Leicester City'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da geçiren Cezayirli futbolcu, kariyerinde çıktığı 198 maçta 20 gol ve 25 asist üretti.

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