Sergen Yalçın takımını böyle savundu! "Herkes işine baksın"
Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar sonrasında eleştiri oklarının hedefi olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın takımını bu sözlerle motive etti. Yalçın, "Sizin işiniz saha içinde, dışında değil. Bu nedenle kulaklarınızı tıkayın ve sadece işinize odaklanın, gerisini biz hallederiz" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımda yaşanan sıkıntılı süreci milli maç arasında çözüme kavuşturmak için tüm gücüyle uğraşıyor. Avrupa'dan erken elenme, ligde alınan kötü sonuçlar, transfer döneminin beklentilerin altında kalması gibi bir çok sıkıntının üst üste gelmesinde herkesin hatası olduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularını bu ortamdan uzaklaş- tırmak için çaba sarf ediyor. Bunu yaparken de bir yandan yapıcı eleştirilerden ders çıkarmaları gerektiğini, diğer yandan da saha dışına değil içine konsantre olunmasını istiyor. Başarılı teknik adam, oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde bu konunun üzerinde ısrarla duruyor. Sergen Yalçın'ın futbolcularına, "Büyük bir camiadasınız, bu nedenle hedefler ve beklentiler de elbette büyük olacak. Bizler de sizler gibi şu andaki durumdan memnun değiliz. Ancak sizin işiniz saha içinde, dışında değil! Kulaklarınızı tıkayın ve sadece işinize odaklanın, gerisini biz hallederiz. Kısaca özetlemek gerekirse, 'Herkes işini yapsın' arkadaşlar. Böylece başarı kendiliğinden gelecektir" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
N'KOUDOU'NUN AĞRI EŞİĞİ DÜŞÜK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sürekli sakatlandığını ifade ettiği Kevin N'Koudou'nun durumunun farklı olduğu ifade edildi. Fransız oyuncunun sürekli sakatlanmasının nedeninin kronik bir durum olmadığı, ağrı eşiğinin (Oluşan ağrının zaman içerisinde daha az algılanması veya ağrı duygusunun geçici bir süre algılanmamasıdır) çok düşük olmasından kaynaklandığı belirtildi.
KARTAL'DA DURMAK YOK
Beşiktaş, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenman, 5'e 2 pas çalışması sonrası oynanan çift kale maçla sona erdi.
KARAGÜMRÜK MAÇI 14.00'TE
Milli maç arasından sonraki haftayı da 'bay' geçecek olan Beşiktaş bu aralıkta yapmayı düşündüğü 3 hazırlık maçından ilkini Karagümrük ile oynayacak. Siyah-beyazlılar bugün saat 14.00'te Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük ile karşılaşacak. Bugünkü mücadelede yeni transferlerin tamamının forma giymesi bekleniyor.
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