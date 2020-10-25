25 Ekim 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yeni transfer Rosier başlıyor

Beşiktaş'ta yeni transfer Rosier başlıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.10.2020

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ilk 11'i merakla bekleniyor. Bu isimlerden biri de Sporting Lizbon'dan transfer edilen Valentine Rosier.

Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Valentine Rosier, teknik direktör Sergen Yalçın'dan heyecanla forma bekliyor.

Ligin 5. haftasını bay geçen ve milli aranın da olması sebebiyle uzun süredir maça çıkamayan Beşiktaş'ta yenilerin sahne alacağı belirtiliyor.

HEM HÜCUM HEM SAVUNMA
Hızıyla ön plana çıkan yıldız ismin Beşiktaş'ın sağ bek pozisyonunda görev alması beklenirken hem savunmaya he de ileri uca yardım edeceği aktarılıyor.

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