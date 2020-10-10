10 Ekim 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yabancılar kayıp

Kayıp yabancılar
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

Beşiktaş’ta 2012-13’den bu yana itibaren transfer edilen yabancı oyuncuların 15’i teknik heyetler tarafından fazla düşünülmedi...

Beşiktaş'a son 9 sezonda kadroya dahil edilen 15 yabancı futbolcu, siyah- beyazlı formaya uzak dönemler yaşadı. Beşiktaş'ta 2012-2013 sezonundan itibaren transfer edilen yabancı oyuncuların 15'i, teknik heyetler tarafından fazla düşünülmedi. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü tarafından bu sezon kadroya dahil edilmeyen Douglas ve Nicolas Isimat- Mirin, bu durumun en çarpıcı örneği oldu.

DOUGLAS VE İSİMAT MİRİN ORTALARDA YOK
Geçen sezon transfer edilen ve bu sezon için A takıma dahil edilmeyen Douglas, geçen sezon sadece 5 lig ve 2 maçında forma giyebildi. 2018-19 sezonunun devre arasında gelen Isimat-Mirin de ilk döneminde 14 maça çıkmasına rağmen sonraki sezonlarda kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer aldı. Geçen sezonu Toulouse'ta kiralık olarak geçiren Fransız futbolcu kadroya dahil edilmedi.

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