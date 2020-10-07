Cengiz Ünder Ghezzal'ı getirdi

Foto Mercato'nun iddiasına göre Beşiktaş ile Leicester City, Ghezzal'in transferinde içinde "satın alma opsiyonu olmayan" kiralama için anlaşmaya vardı.

Foto Mercato'nun iddiasına göre Beşiktaş ile Leicester City, Ghezzal'in transferinde içinde "satın alma opsiyonu olmayan" kiralama için anlaşmaya vardı. İtalyan kulüpleri peşinde olsa da Ghezzal, Beşiktaş'ı tercih etti. Leicester'ın Cengiz Ünder'i kiralaması da, Ghezzal'ın transferinde önemli etki yarattı.

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