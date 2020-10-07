07 Ekim 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Cengiz Ünder Ghezzal'ı getirdi

Cengiz Ünder Ghezzal'ı getirdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.10.2020

Foto Mercato'nun iddiasına göre Beşiktaş ile , Ghezzal'in transferinde içinde "satın alma opsiyonu olmayan" kiralama için anlaşmaya vardı.

Foto Mercato'nun iddiasına göre Beşiktaş ile , Ghezzal'in transferinde içinde "satın alma opsiyonu olmayan" kiralama için anlaşmaya vardı. İtalyan kulüpleri peşinde olsa da Ghezzal, Beşiktaş'ı tercih etti. Leicester'ın Cengiz Ünder'i kiralaması da, Ghezzal'ın transferinde önemli etki yarattı.

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