07 Ekim 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan son 15 yılda en kötü ikinci başlangıç

15 yılda en kötü ikinci başlangıç
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.10.2020

Süper Lig'in dört haftasında 4 puan toplayan , geçen sezonki performansını tekrarlayarak son 15 yılda en kötü ikinci başlangıcına imza attı.

'in dört haftasında 4 puan toplayan , geçen sezonki performansını tekrarlayarak son 15 yılda en kötü ikinci başlangıcına imza attı. G.Birliği'ne 1-0 yenilerek üst üste oynadığı 3 maçta da galibiyet alamayan , 4. haftayı birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan alarak noktaladı.
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