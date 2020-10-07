Beşiktaş'ta Josef de Souza sınıfı geçti
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Josef de Souza, ilk maçında geçer not almayı başardı. G.Birliği maçı sonrasında yorgunluktan kendisini yere bırakan Josef, Beşiktaş taraftarının tepkisini almıştı.
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Josef de Souza, ilk maçında geçer not almayı başardı. G.Birliği maçı sonrasında yorgunluktan kendisini yere bırakan Josef, Beşiktaş taraftarının tepkisini almıştı. Ancak siyah-beyazlı formayla ilk Süper Lig maçına çıkan Brezilyalı oyuncu, G.Birliği karşılaşmasında hem en fazla ikili mücadele kazanan hem de en fazla şut çeken oyuncuydu. İşte Josef'in istatistikleri: Topla buluşma 127, Pas yüzdesi 90, Şut 1/3, İkili mücadele 15/17, Top kapma 2. Brezilyalı oyuncunun ilk maçı olmasına rağmen bu istatistiklere ulaşması, teknik direktör sergen Yalçın ve ekibi tarafından olumlu karşılandı.
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