07 Ekim 2020, Çarşamba
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Beşiktaş'ta 4 yıldıza 6 milyon Euro
Beşiktaş'ta transferin son günü siyah-beyazlı renklerine dahil olan Ghezzal'ın da imzasıyla yabancı sayısı 18'e çıktı. Eğer kadroda düşünülmeyen Douglas, Mirin, Lens ve N'Koudou gibi isimlerin, transferin devam ettiği ülkelere satışı ya da kiralanması sağlanamazsa, yönetim çok ciddi bir yükün altına girecek.
İlk etapta Douglas, Isimat-Mirin ve Lens'e lisans çıkarılması beklenmiyor. Lisans çıkarılmayacak 4'üncü oyuncu olarak N'Koudou ilk sırada. Douglas'a 1.2, Isimat-Mirin'e 1.3, Lens'e 1.85 milyon euro ödeyen siyah-beyazlılar eğer N'Koudou'ya da lisans çıkarmazsa ona da yaklaşık 2 milyon euro ödeyecek. Bu da 6 milyon euro civarında bir paranın havaya gitmesi anlamına gelecek.
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