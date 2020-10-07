07 Ekim 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 4 yıldıza 6 milyon Euro

4 yıldıza 6 milyon Euro
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.10.2020

'ta transferin son günü siyah-beyazlı renklerine dahil olan Ghezzal'ın da imzasıyla yabancı sayısı 18'e çıktı. Eğer kadroda düşünülmeyen , Mirin, ve N'Koudou gibi isimlerin, transferin devam ettiği ülkelere satışı ya da kiralanması sağlanamazsa, yönetim çok ciddi bir yükün altına girecek.

İlk etapta , Isimat-Mirin ve 'e lisans çıkarılması beklenmiyor. Lisans çıkarılmayacak 4'üncü oyuncu olarak N'Koudou ilk sırada. Douglas'a 1.2, Isimat-Mirin'e 1.3, Lens'e 1.85 milyon euro ödeyen siyah-beyazlılar eğer N'Koudou'ya da lisans çıkarmazsa ona da yaklaşık 2 milyon euro ödeyecek. Bu da 6 milyon euro civarında bir paranın havaya gitmesi anlamına gelecek.
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