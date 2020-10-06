Pato’yu Beşiktaş'a önerdiler

Sao Paulo'da sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Brezilyalı forvet Alexander Pato, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

Sao Paulo'da sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Brezilyalı forvet Alexander Pato, menajerler tarafından siyah beyazlılara önerildi. Pato, Milan'a 24 milyon euro'ya, ardından 15 milyon euro'ya Corinthians'a gitikten sonra Chelsea'de kiralık oynadı. Villarreal' gittikten sonra 18 milyon euro'ya Çin ekibi Tianjin'e gitti. En son bedelsiz olarak Sao Paulo'ya gelen Pato, 105 maçta 32 gol kaydetti.

DİĞER