06 Ekim 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Pato’yu Beşiktaş'a önerdiler

Pato’yu önerdiler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

Sao Paulo'da sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Brezilyalı forvet Alexander Pato, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

'da sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Brezilyalı forvet Alexander Pato, menajerler tarafından siyah beyazlılara önerildi. Pato, Milan'a 24 milyon euro'ya, ardından 15 milyon euro'ya Corinthians'a gitikten sonra 'de kiralık oynadı. Villarreal' gittikten sonra 18 milyon euro'ya ekibi Tianjin'e gitti. En son bedelsiz olarak Sao Paulo'ya gelen Pato, 105 maçta 32 gol kaydetti.

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