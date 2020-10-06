06 Ekim 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Balotelli bilmecesi

Balotelli bilmecesi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

Beşiktaş'ta transferin son gününde gözler santrfor takviyesine çevrildi. Uzun uğraşlar verilen ve neredeyse imza aşamasına gelinen Hırvat golcü , Verona ile anlaşırken; gündemdeki son isim oldu.

Beşiktaş'ta transferin son gününde gözler santrfor takviyesine çevrildi. Uzun uğraşlar verilen ve neredeyse imza aşamasına gelinen Hırvat golcü , Verona ile anlaşırken; gündemdeki son isim oldu. Siyah- beyazlıların tecrübeli yöneticisi Erdal Torunoğulları dün Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile bir görüşme yaptı. İtalyan oyuncunun herhangi bir olay çıkarması halinde sözleşmesinin tek taraflı feshi konusunda Beşiktaş'a kolaylık sağlaması durumunda kendisini 'a beklediklerini söyledi. İtalyan oyuncu için , Balotelli için "Bizim transfer listemizde Balotelli diye bir oyuncu olmadı. Televizyonda gördüm, konudan kesinlikle haberdar değildim. Önce sosyal medyaya sonra televizyona verilmiş haber. En son ben duydum" demişti.

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