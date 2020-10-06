Beşiktaş'ta Balotelli bilmecesi

Beşiktaş'ta transferin son gününde gözler santrfor takviyesine çevrildi. Uzun uğraşlar verilen ve neredeyse imza aşamasına gelinen Hırvat golcü Nikola Kalinic, Verona ile anlaşırken; gündemdeki son isim Mario Balotelli oldu.

Beşiktaş'ta transferin son gününde gözler santrfor takviyesine çevrildi. Uzun uğraşlar verilen ve neredeyse imza aşamasına gelinen Hırvat golcü Nikola Kalinic, Verona ile anlaşırken; gündemdeki son isim Mario Balotelli oldu. Siyah- beyazlıların tecrübeli yöneticisi Erdal Torunoğulları dün Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile bir görüşme yaptı. İtalyan oyuncunun herhangi bir olay çıkarması halinde sözleşmesinin tek taraflı feshi konusunda Beşiktaş'a kolaylık sağlaması durumunda kendisini İstanbul'a beklediklerini söyledi. İtalyan oyuncu için Sergen Yalçın, Balotelli için "Bizim transfer listemizde Balotelli diye bir oyuncu olmadı. Televizyonda gördüm, konudan kesinlikle haberdar değildim. Önce sosyal medyaya sonra televizyona verilmiş haber. En son ben duydum" demişti.

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