Kalinic direkten döndü
Mundo Deportivo’nun haberine göre, A. Madrid’de Simeone’nin transfer görüşmeleri için izin verdiği Kalinic, son gün İtalya’ya geri dönmeye karar verdi.
Beşiktaş'ın uzun süredir ilgilendiği Nikola Kalinic transferi konusunda ilginç bir gelişme ortaya çıktı! Beşiktaş'ın hem Atletico Madrid hem oyuncu ile anlaştığı ancak Kalinic'in Verona'yı tercih ettiği bildirildi. Mundo Deportivo'nun haberine göre; transferi adeta bir film hikayesine dönüşen Kalinic aylardır takım ararken son dakika sürprizine imza attı. Atletico Madrid'de Diego Simeone'nin transfer görüşmeleri için izin verdiği Kalinic, son günde İtalya'ya geri dönmeye karar verdi. Pazar günü geç saatlerde Verona'dan teklif alan Kalinic'in, yıllık 2.5 milyon euro'dan 2+1 senelik teklif sunan Beşiktaş'a "hayır" dediği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama