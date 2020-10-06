06 Ekim 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Kalinic direkten döndü

Kalinic direkten döndü
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

Mundo Deportivo’nun haberine göre, A. Madrid’de Simeone’nin transfer görüşmeleri için izin verdiği Kalinic, son gün İtalya’ya geri dönmeye karar verdi.

Beşiktaş'ın uzun süredir ilgilendiği Nikola Kalinic transferi konusunda ilginç bir gelişme ortaya çıktı! Beşiktaş'ın hem Atletico Madrid hem oyuncu ile anlaştığı ancak Kalinic'in Verona'yı tercih ettiği bildirildi. Mundo Deportivo'nun haberine göre; transferi adeta bir film hikayesine dönüşen Kalinic aylardır takım ararken son dakika sürprizine imza attı. Atletico Madrid'de Diego Simeone'nin transfer görüşmeleri için izin verdiği Kalinic, son günde İtalya'ya geri dönmeye karar verdi. Pazar günü geç saatlerde Verona'dan teklif alan Kalinic'in, yıllık 2.5 milyon euro'dan 2+1 senelik teklif sunan Beşiktaş'a "hayır" dediği belirtildi.

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