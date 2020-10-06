06 Ekim 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Serdar Aziz harekatı

Serdar Aziz harekatı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

Beşiktaş'ta transferin son gününde listesine dahil olan isimlerden biri de oldu. Beşiktaşlı yöneticilerin Serdar için bonservis bedeli ödemek istemediğini, yıldız oyuncunun F.Bahçe'den alacaklarının yarısını karşılığında transferi gerçekleştirmek istediklerini ilettiler.

Beşiktaş'ta transferin son gününde listesine dahil olan isimlerden biri de oldu. Beşiktaşlı yöneticilerin Serdar için bonservis bedeli ödemek istemediğini, yıldız oyuncunun F.Bahçe'den alacaklarının yarısını karşılığında transferi gerçekleştirmek istediklerini ilettiler. Son dakikada yaşanan bu gelişme, tarafların gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürerken görüşmeler sonuçsuz kaldı.

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