Beşiktaş'tan Serdar Aziz harekatı

Beşiktaş'ta transferin son gününde listesine dahil olan isimlerden biri de Serdar Aziz oldu. Beşiktaşlı yöneticilerin Serdar için bonservis bedeli ödemek istemediğini, yıldız oyuncunun F.Bahçe'den alacaklarının yarısını karşılığında transferi gerçekleştirmek istediklerini ilettiler.

Beşiktaş'ta transferin son gününde listesine dahil olan isimlerden biri de Serdar Aziz oldu. Beşiktaşlı yöneticilerin Serdar için bonservis bedeli ödemek istemediğini, yıldız oyuncunun F.Bahçe'den alacaklarının yarısını karşılığında transferi gerçekleştirmek istediklerini ilettiler. Son dakikada yaşanan bu gelişme, tarafların gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürerken görüşmeler sonuçsuz kaldı.

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