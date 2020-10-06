Beşiktaş'ın yeni transferi Ghezzal'a övgü dolu sözler! "Makine gibi çalışır"
Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Leicester City'den 1 yıllığına kiraladığı Rachid Ghezzal'a övgü yağıyor. İngiliz scoutlar Cezayirli oyuncu Ghezzal için “Sağ kanatta oynar ama sol ayağı Robben ile kıyaslanabilecek yetenektedir. Savunma katkısı fazla, gol beklentileri yüksek bir isimdir” yorumunda bulundular.
Beşiktaş , transferin son gününde atağa kalktı. Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile anlaşmaya vardı. Ghezzal önceki gece yarısı 04.00'te İstanbul'a geldi, dün sabah sağlık kontrollerinde geçtikten sonra kendisini 1 yıllık kiralık olarak siyah-beyazlı ekibe katan sözleşmeye imza attı. Bu arada Beşiktaş'ın yeni kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı, İngiliz scoutları Football Whispers'a şöyle değerlendirdi:
YARATICI ÖZELLİĞİ ÇOK
"Ghezzal, sağ kanattan içeri girmekten ve tercih ettiği sol ayağını kullanmaktan hoşlanan becerikli Cezayirli bir kanat oyuncusu. Ghezzal, Genesio'nun 4-3- 3'ün sağ kanadında parladı. Bu noktada, sol ayağını içeri kesme eğilimi nedeniyle Arjen Robben ile gurur verici karşılaştırmalara maruz kaldı. Ghezzal'ın savunma katkıları belirgindir. Leicester'a transfer olmadan önceki sezon maç başına 2.89 top çalmayı başardı. Yaratıcı ve gol beklentileri yüksek olan kanat oyuncusu için savaşçı bir özellik."
Transfer döneminde 10 futbolcuyu kadroya katan siyah beyazlılarda, kiralıktan geri dönen 8 oyuncudan 4'ü kadroda tutulurken, biri takas yoluyla bonservisli, 3'ü de yine kiralık olarak takımdan gönderildi. Yabancı sayısı 18'e çıkan Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı ve herhangi bir takıma gitmeyen Mirin, Douglas ve Lens'in sözleşmesini dondurdu. Üç futbolcuya ek olarak A Takımdan bir futbolcunun daha sözleşmesi dondurulacak.
(Fotomaç)
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