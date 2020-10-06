06 Ekim 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Mandzukic el yaktı

Mandzukic el yaktı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

Hırvat golcü 3 milyon euro imza parası istedi, Beşiktaş yönetimi şok yaşadı.

Yönetimin görüştüğü isimlerden Mandzukuc'in talepleri siyah-beyazlıları adeta şok etti. Al-Duhail'le sözleşmesini fesh etmesinin ardından boşa çıkan 34 yaşındaki futbolcuyla yapılan son görüşmede taraflar, senelik 2.5 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Ancak 'in "3 milyon euro da imza parası isterim" talebi üzerine siyah-beyazlı yöneticiler "Bu karamı verecek güçte değiliz" yanıtını verdi.

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