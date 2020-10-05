Umut Nayir'den veda paylaşımı

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına transfer olan Umut Nayir, sosyal medya hesabı üzerinden veda paylaşımı yaptı.

Üzerinde emeği olan herkese teşekkür eden 27 yaşındaki golcü, "Aslında insanı en çok acıtan şey; hayal kırıklıkları değil, yaşanması mümkünken yaşayamadığı mutluluklardır. Kulübe geldiğim ilk günden itibaren bugüne kadar çalışma imkanı bulduğum, bana katkı sağlamış ve üzerimde en ufak emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Özel bir teşekkür de Beşiktaş taraftarına; ilk günümden bu yana bana verdikleri destek ve hissettirdikleri güzel duygular için" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:





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