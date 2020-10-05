05 Ekim 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Umut Nayir'den veda paylaşımı

Umut Nayir'den veda paylaşımı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.10.2020

'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra Hırvatistan'ın takımına transfer olan , sosyal medya hesabı üzerinden veda paylaşımı yaptı.

Üzerinde emeği olan herkese teşekkür eden 27 yaşındaki golcü, "Aslında insanı en çok acıtan şey; hayal kırıklıkları değil, yaşanması mümkünken yaşayamadığı mutluluklardır. Kulübe geldiğim ilk günden itibaren bugüne kadar çalışma imkanı bulduğum, bana katkı sağlamış ve üzerimde en ufak emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Özel bir teşekkür de taraftarına; ilk günümden bu yana bana verdikleri destek ve hissettirdikleri güzel duygular için" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:




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