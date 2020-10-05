05 Ekim 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta!

Beşiktaş transferi bitirdi! 1 yıllık imza
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

Son dakika haberi... , forması giyen Cezayirli kanat oyuncusu 'ı 1 yıllığına kiraladı.

Hararetli bir dönemi geçiren , son günü boş geçirmedi. Siyah-beyazlılar, sürpriz bir şekilde anlaşamaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği 'ın transferine noktayı koydu.

Kara Kartal, bonservisi İngiliz ekibi 'de bulunan Cezayirli kanat oyuncusunu 1 yıllığına kiraladı. 28 yaşındaki yıldız, siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeye imza attı.

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