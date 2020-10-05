Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta!

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş, Leicester City forması giyen Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı 1 yıllığına kiraladı.

Hararetli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş, son günü boş geçirmedi. Siyah-beyazlılar, sürpriz bir şekilde anlaşamaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Rachid Ghezzal'ın transferine noktayı koydu.

Kara Kartal, bonservisi İngiliz ekibi Leicester City'de bulunan Cezayirli kanat oyuncusunu 1 yıllığına kiraladı. 28 yaşındaki yıldız, siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeye imza attı.

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