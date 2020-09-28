28 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre 4.5 yıl sonra Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı

Töre 4.5 yıl sonra
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.09.2020

Beşiktaş'ın tek golü 'den geldi. 61'de oyuna dahil olan oyuncu, uzatmalarda sağdan ceza alanına girip 3 kişiden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla topu ağlarla buluşturdu. 28 yaşındaki Gökhan, bin 693 gün sonra siyah-beyazlı formayla gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın tek golü 'den geldi. 61'de oyuna dahil olan oyuncu, uzatmalarda sağdan ceza alanına girip 3 kişiden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla topu ağlarla buluşturdu. 28 yaşındaki Gökhan, bin 693 gün sonra siyah-beyazlı formayla gol sevinci yaşadı. Töre, Beşiktaş'ta son golünü 7 Şubat 2016'da G.Antep'e atmıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Tek güzellik Aboubakar Tek güzellik Aboubakar
Mensah da vasattı Mensah da vasattı
Yalçın ve Vida kavga etti mi? Yönetimden A Spor'a açıklama geldi Yalçın ve Vida kavga etti mi? Yönetimden A Spor'a açıklama geldi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör