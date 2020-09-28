28 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Bernard Mensah da vasattı

Mensah da vasattı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

Siyah-beyazlıların büyük umutlarla renklerine bağladığı Bernard Mensah istenilen futbolu ortaya koyamadı.

Siyah-beyazlıların büyük umutlarla renklerine bağladığı Bernard Mensah istenilen futbolu ortaya koyamadı. Ganalı futbolcu orta sahada pas bağlantısını kuramadı. Dorukhan, Atakan, Boyd ve Ljajic ile iletişimi zayıftı. Orta sahadaki tüm isimler dökülünce Beşiktaş için hezimet kaçınılmaz oldu.

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