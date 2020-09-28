Beşiktaş'ta Bernard Mensah da vasattı

Siyah-beyazlıların büyük umutlarla renklerine bağladığı Bernard Mensah istenilen futbolu ortaya koyamadı.

Siyah-beyazlıların büyük umutlarla renklerine bağladığı Bernard Mensah istenilen futbolu ortaya koyamadı. Ganalı futbolcu orta sahada pas bağlantısını kuramadı. Dorukhan, Atakan, Boyd ve Ljajic ile iletişimi zayıftı. Orta sahadaki tüm isimler dökülünce Beşiktaş için hezimet kaçınılmaz oldu.

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