Atiba bu kez 10 numara!

Kartal'ın yıldızı Atiba, G.Birliği'ne karşı 10 numara pozisyonunda oynadı. İkinci yarı Mensah girince orta saha merkeze yaklaştı.

Kartal'ın yıldızı Atiba, G.Birliği'ne karşı 10 numara pozisyonunda oynadı. İkinci yarı Mensah girince orta saha merkeze yaklaştı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 11'de Dorukhan-Josef- Atiba ile başlayıp Ljajic- Mensah-Oğuzhan gibi isimleri yedek bırakması 'hücumda eksik kalındığı' eleştirilerine neden oldu.

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