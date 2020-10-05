05 Ekim 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Atiba bu kez 10 numara!

Atiba bu kez 10 numara!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.10.2020

Kartal'ın yıldızı Atiba, G.Birliği'ne karşı pozisyonunda oynadı. İkinci yarı Mensah girince orta saha merkeze yaklaştı.

Kartal'ın yıldızı Atiba, G.Birliği'ne karşı pozisyonunda oynadı. İkinci yarı Mensah girince orta saha merkeze yaklaştı. Teknik direktör 'ın 11'de Dorukhan-Josef- Atiba ile başlayıp Ljajic- Mensah-Oğuzhan gibi isimleri yedek bırakması 'hücumda eksik kalındığı' eleştirilerine neden oldu.

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