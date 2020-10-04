Vincent Aboubakar'ın yanına bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta Nikola Kalinic ismi uzun süredir gündemdeydi. Hırvat golcü için devreye giren Torino'nun transferi bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

Santrfor arayışlarında olan Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündemini meşgul eden Hırvat golcü Nikola Kalinic'in Torino ile anlaştığı belirtiliyor.

İtalya'dan gelen haberlere göre Torino'nun Atletico Madrid ile anlaşmaya vardığı ve Nikola Kalinic ile imzaların 24 saat içinde atılacağı belirtildi. Torino'nun Bournemouth'tan Joshua King hamlesini gerçekleştirememesinden sonra yöneldiği Kalinic transferinde başarıya ulaştığı belirtiliyor.

Bu gelişmeler üzerine Kalinic'in 4 Ekim'de sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacağı kaydedildi.



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