04 Ekim 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Nikola Kalinic Torino'ya gidiyor!

Beşiktaş'a forvet şoku!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.10.2020

Vincent Aboubakar'ın yanına bir golcü takviyesi yapmak isteyen 'ta  ismi uzun süredir gündemdeydi. Hırvat golcü için devreye giren Torino'nun transferi bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

Santrfor arayışlarında olan 'ın uzun süredir gündemini meşgul eden Hırvat golcü 'in Torino ile anlaştığı belirtiliyor.

'dan gelen haberlere göre Torino'nun ile anlaşmaya vardığı ve Nikola Kalinic ile imzaların 24 saat içinde atılacağı belirtildi. Torino'nun Bournemouth'tan Joshua King hamlesini gerçekleştirememesinden sonra yöneldiği Kalinic transferinde başarıya ulaştığı belirtiliyor.

Bu gelişmeler üzerine Kalinic'in 4 Ekim'de sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

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