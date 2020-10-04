04 Ekim 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Umut Nayir Hajduk Split için Hırvatistan'a gitti

Kartal'da ayrılık gerçekleşti! Yeni takımına imzaya gitti
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

'ın golcü futbolcusu 'a gitti. Sağlık kontrollerinin ardından Hajduk Split ile sözleşme imzalayacak.

'ın golcü futbolcusu 'a gitti. Sağlık kontrollerinin ardından Hajduk ile imza atacak.
Umut Nayir Hajduk Split ile sözleşme imzalayacak

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a forvet şoku! Beşiktaş'a forvet şoku!
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Beşiktaş çıkış peşinde! İşte Yalçın'ın ilk 11'i Beşiktaş çıkış peşinde! İşte Yalçın'ın ilk 11'i
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör