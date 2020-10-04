Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı ve oyuncunun sabah 04.00'te İstanbul'a geleceği öğrenildi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Siyah-beyazlıların 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun sabah 04.00'te İstanbul'a geleceği öğrenildi.

RACHID GHEZZAL KİMDİR?

9 Mayıs 1992 tarihinde Fransa'nın Decines-Charpieu kentinde dünyaya gelen Rachid Ghezzal, futbola Olympique Lyon altyapısında başladı. Aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına başlayan Ghezzal, 2017 yılında transfer olduğu Monaco'da geçirdiği bir sezonun ardından 14 milyon Euro karşılığında Leicester City'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da geçiren Cezayirli futbolcu, kariyerinde çıktığı 198 maçta 20 gol ve 25 asist üretti.

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