23 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Koita için izin çıkmadı

Koita için izin çıkmadı! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.09.2020

'ın forvet adayları arasında yer alan Fode Koita’nun durumu belirsizliğini koruyor.

Siyahbeyazlılardan gelen teklif sonrasında Koita'nın hem hocası hem de yöneticilerle bir araya gelerek gitmek istediği iddia edildi. Ancak Fatih'i G.Saray'a, Thiam'ı da F.Bahçe'ye bedava veren 'nın Koita için 'tan 1.5 milyon Euro bonservis istemesi görüşmeleri tıkadı. Fransız oyuncu "Bırakın gideyim" dese de, Kasımpaşa "Bonservissiz olmaz" diye direniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ryan Babel'e Sergen Yalçın vetosu Ryan Babel'e Sergen Yalçın vetosu
Şartlı Kartal Aboubakar Şartlı Kartal Aboubakar
DeAndre Yedlin gemileri yaktı! DeAndre Yedlin gemileri yaktı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör